Умерла актриса из "Зимней вишни" и "Улиц разбитых фонарей" Тамара Колесникова

14 февраля ушла из жизни советская и российская актриса театра, кино и сериалов Тамара Колесникова.

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В ее фильмографии - более пятидесяти пунктов, начиная с "Республики ШКИД" 1966-го.

В списке - "Царевич Проша", "Софья Ковалевская", "Красная стрела", "Зимняя вишня", "Ты у меня одна", "Охота на Золушку", "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Тайны следствия", "Лиговка".

Тамара Колесникова родилась в 1938 году. В 1965-м окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, класс Меркурьева и Мейерхольда.