Умерла актриса из "Зимней вишни" и "Улиц разбитых фонарей" Тамара Колесникова
14 февраля ушла из жизни советская и российская актриса театра, кино и сериалов Тамара Колесникова.
В ее фильмографии - более пятидесяти пунктов, начиная с "Республики ШКИД" 1966-го.
В списке - "Царевич Проша", "Софья Ковалевская", "Красная стрела", "Зимняя вишня", "Ты у меня одна", "Охота на Золушку", "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Тайны следствия", "Лиговка".
Тамара Колесникова родилась в 1938 году. В 1965-м окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, класс Меркурьева и Мейерхольда.
В том же году была принята в труппу Александринского театра, где служила до 2022-го. Об уходе актрисы сообщается на его сайте.