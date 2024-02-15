Карлсон сравнил московское и американское метро

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что московское метро лучше американского, и отметил идеальную чистоту в нем.
"Мы зашли в [метро] погулять, и то, что мы обнаружили, нас потрясло <...>. Там [в московском метро] идеально чисто и аккуратно <...>. Оно красивее, чем [метро] в нашей стране", - сказал журналист в видеоролике, опубликованном в среду на его странице в X (ранее Twitter).
Карлсон отметил, что в московском метро нет граффити, неприятного запаха и наркоманов.
Ранее Карлсон заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах, отметив, что архитектура, еда и услуги в ней лучше, чем в любом городе США.