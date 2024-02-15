Карлсон сравнил московское и американское метро

"Мы зашли в [метро] погулять, и то, что мы обнаружили, нас потрясло <...>. Там [в московском метро] идеально чисто и аккуратно <...>. Оно красивее, чем [метро] в нашей стране", - сказал журналист в видеоролике, опубликованном в среду на его странице в X (ранее Twitter).