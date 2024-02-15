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Карлсон считает, что московское метро лучше американского

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что московское метро лучше американского, и отметил идеальную чистоту в нем.

Карлсон сравнил московское и американское метро
© ТАСС

"Мы зашли в [метро] погулять, и то, что мы обнаружили, нас потрясло <...>. Там [в московском метро] идеально чисто и аккуратно <...>. Оно красивее, чем [метро] в нашей стране", - сказал журналист в видеоролике, опубликованном в среду на его странице в X (ранее Twitter).

Карлсон отметил, что в московском метро нет граффити, неприятного запаха и наркоманов.

Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США

Ранее Карлсон заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах, отметив, что архитектура, еда и услуги в ней лучше, чем в любом городе США.

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