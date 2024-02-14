Роспотребнадзор: усилен контроль за минеральной водой «Джермук»

Сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за оборотом минеральной воды «Джермук» на фоне сообщений о факте получения ожогов пищевода жителем Владикавказа после ее употребления. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе уточнили, что контроль усилен в торговых точках и местах общественного питания. Кроме того, приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В частности, приостановлена реализация порядка 2,5 млн бутылок минеральной воды «Джермук».

В Роспотребнадзоре призвали граждан информировать территориальные органы о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации минералки с датой производства 28 декабря 2023 года в стеклянной таре объемом 0,5 литра.