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Роспотребнадзор: усилен контроль за минеральной водой «Джермук»

Сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за оборотом минеральной воды «Джермук» на фоне сообщений о факте получения ожогов пищевода жителем Владикавказа после ее употребления. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор: усилен контроль за минеральной водой «Джермук»
© РИА Новости

В пресс-службе уточнили, что контроль усилен в торговых точках и местах общественного питания. Кроме того, приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В частности, приостановлена реализация порядка 2,5 млн бутылок минеральной воды «Джермук».

В Роспотребнадзоре призвали граждан информировать территориальные органы о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации минералки с датой производства 28 декабря 2023 года в стеклянной таре объемом 0,5 литра.

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В ведомстве подчеркнули, что продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности.

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