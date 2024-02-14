В Москве срочно отменили спектакль из-за болезни Добронравова

В Культурном центре ЗИЛ в Москве срочно отменили спектакль под названием «Ты где-то рядом», главную роль в котором играет народный артист России и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Руководство культурного учреждения было вынуждено заменить постановку на спектакль «Танцуй со мной» из-за ухудшения состояния 62-летнего актера.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — объявили зрителям в театре.

Агент артиста в разговоре с изданием подтвердила, что Добронравов болеет, а также отметила, что несколько спектаклей с его участием уже отменены.