Россиян могут обязать впускать газовщиков для проверки оборудования

"Законопроект подразумевает, что правительство РФ отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке газового оборудования. На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны присылаться собственнику неоднократно.



Соответственно, в таких случаях ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, а затем получают "штрафные санкции" в виде сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не будет. Кроме одного случая: такие ситуации могут быть, если жилец сознательно проигнорировал уведомление, сознательно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни своих соседей под угрозу.