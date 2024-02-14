Россиян могут обязать впускать газовщиков для проверки оборудования
Жильцы должны обеспечивать газовщикам доступ к оборудованию. Такой законопроект внесли в Госдуму члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым.
Документ касается как собственников, так и нанимателей квартир. Согласно инициативе, они должны обеспечить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию. Это необходимо проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
"Отсутствие такого допуска хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей) помещений многоквартирного дома", - говорится в пояснительной записке.
Если жилец не пускает газовщика в квартиру, то организация сможет обратиться в суд с заявлением - с целью обязать такого собственника и (или) нанимателя обеспечить доступ своему сотруднику. Срок рассмотрения дела будет сокращенным - до 12 дней.
Комментарий
Сергей Колунов, депутат ГД, один из авторов:
"Законопроект подразумевает, что правительство РФ отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке газового оборудования. На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны присылаться собственнику неоднократно.
Соответственно, в таких случаях ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, а затем получают "штрафные санкции" в виде сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не будет. Кроме одного случая: такие ситуации могут быть, если жилец сознательно проигнорировал уведомление, сознательно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни своих соседей под угрозу.
Что касается меры ответственности жильцов - данный законопроект ее не устанавливает. Мы говорим, что суд будет выносить решение в ускоренном порядке по делам о недопуске газовщиков в квартиры, и на основании этого решения жильцы будут обязаны пускать сотрудников ФССП".