В Чите предложили давать новым улицам имена, связанные с Китаем

История Читы связана с историей Китая, Монголии и других восточных стран и регионов, поэтому логичным шагом будет называть новые улицы именами, связанными с этими культурами и странами. Такое мнение высказал Глава Читы Евгений Ярилов, сообщение опубликовал его Telegram-канал.

Речь идет об улицах в микрорайонах, которые предполагается возвести в городе в соответствии с Мастер-планом. Предлагается дать улицам в этих микрорайонах называния в честь городов-побратимов Читы - Маньчжурии и Хайлар из Китая, Чойбалсан в Монголии и столицы соседней Бурятии Улан-Удэ.

"С городами Хайлар и Маньчжурия Читу связывает победоносная Маньчжурская наступательная операция в 1945 году по освобождению советскими войсками и монгольскими воинами Северного Китая от японских милитаристов, поставившая точку во Второй Мировой войне", - заявил Ярилов.