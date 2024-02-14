Арест лидера «Левого фронта» Удальцова признали законным

Мосгорсуд отказался освободить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом была отклонена апелляционная жалоба защиты подсудимого на постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты просили выпустить Удальцова из СИЗО. Решение о его аресте признано законным.

14 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении Удальцову срока ареста.

9 февраля стало известно, что Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Оправдание терроризма с использованием интернета»). По словам лидера «Левого фронта», публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

«Они были участниками марксистского кружка», — заявил он в суде.