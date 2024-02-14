Соседов не увидел смысла в поездках звезд в зону СВО после «голой» вечеринки

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Ридусом" прокомментировал поездки звезд российской эстрады в зону проведения специальной военной операции после "голой" вечеринки. По его мнению, выступления артистов в Донбассе вряд ли помогут им решить проблему с отменой концертов.

"Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили", - подчеркнул Соседов.

Он добавил, что участники СВО к теме "голой" вечеринки как раз глубоко равнодушны.

13 февраля появились кадры приезда Филиппа Киркорова в Горловку. Сообщалось, что артист исполнил свою песню "Снег" перед ранеными участниками СВО в больнице N2. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в Донбасс гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.