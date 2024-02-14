Украинская модель сменила Сашу Грей в российском селе

Бывшую порноактрису Сашу Грей на баннере в селе Агаповка Челябинской области сменили на украинскую модель Валерию Гайдукевич. Об этом стало известно изданию «Подъем» .

Вместо лица Грей Снегурочке на баннере, установленном по случаю зимней Спартакиады в российском селе, появилось лицо Гайдукевич. Местные жители утверждают, что за основу взято фото девушки из Агаповки, однако в соцсетях Валерии указано, что она проживает в Киеве и некоторое время работала моделью во Вьетнаме.