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Украинская модель сменила Сашу Грей в российском селе

Бывшую порноактрису Сашу Грей на баннере в селе Агаповка Челябинской области сменили на украинскую модель Валерию Гайдукевич. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Украинская модель сменила Сашу Грей в российском селе
© Lenta.ru

Вместо лица Грей Снегурочке на баннере, установленном по случаю зимней Спартакиады в российском селе, появилось лицо Гайдукевич. Местные жители утверждают, что за основу взято фото девушки из Агаповки, однако в соцсетях Валерии указано, что она проживает в Киеве и некоторое время работала моделью во Вьетнаме.

Ранее стало известно, что власти Агаповки по ошибке заказали к спортивному событию баннер с лицом Саши Грей. В администрации заявили, что не узнали звезду фильмов для взрослых, поэтому одобрили объект, появившийся позади здания управления образования.

Общество
Саша Грей
Челябинская Область
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