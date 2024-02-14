Россиянка устроила скандал на открытии памятника Жванецкому

В Ростове-на-Дону произошел скандал на церемонии открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому: местная жительница прервала выступление губернатора Ростовской области Василия Голубева, назвала Жванецкого русофобом и спросила «не смущает ли» чиновников установка памятника ему. Об этом рассказала RostovGazeta.

Как отмечает телеканал «360», женщина спросила чиновников, что Жванецкий «сделал для Отечества», чтобы ему ставили памятник.

Когда Голубев продолжил выступление, он отметил, что писатель любил Россию и многое сделал для страны.

RostovGazeta опубликовала запись, на которой видно, что позже женщина продолжила спорить с людьми в толпе. Она назвала Жванецкого «бессовестным человеком» и возмутилась, что памятник поставили ему, а не участникам СВО.

В итоге женщину задержали и доставили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. По данным RostovGazeta, в ее отношении составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции и в итоге оштрафовали на две тысячи рублей.

Памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону открыли в год 90-летия писателя. В церемонии также принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщало ТАСС.

«Мне очень приятно, что сегодня моему земляку и старшему товарищу открывают памятник. Это говорит о том, что Одесса и Ростов были и всегда будут городами-друзьями», - подчеркнул Левитин.