$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Жительница Ростовской области устроила скандал на открытии памятника Жванецкому

В Ростове-на-Дону произошел скандал на церемонии открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому: местная жительница прервала выступление губернатора Ростовской области Василия Голубева, назвала Жванецкого русофобом и спросила «не смущает ли» чиновников установка памятника ему. Об этом рассказала RostovGazeta.

Россиянка устроила скандал на открытии памятника Жванецкому
© globallookpress.com

Как отмечает телеканал «360», женщина спросила чиновников, что Жванецкий «сделал для Отечества», чтобы ему ставили памятник.

Когда Голубев продолжил выступление, он отметил, что писатель любил Россию и многое сделал для страны.

RostovGazeta опубликовала запись, на которой видно, что позже женщина продолжила спорить с людьми в толпе. Она назвала Жванецкого «бессовестным человеком» и возмутилась, что памятник поставили ему, а не участникам СВО.

В итоге женщину задержали и доставили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. По данным RostovGazeta, в ее отношении составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции и в итоге оштрафовали на две тысячи рублей.

Памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону открыли в год 90-летия писателя. В церемонии также принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщало ТАСС.

«Мне очень приятно, что сегодня моему земляку и старшему товарищу открывают памятник. Это говорит о том, что Одесса и Ростов были и всегда будут городами-друзьями», - подчеркнул Левитин.

Жванецкий родился и долгое время жил в Одессе. Левитин отметил, что в Ростове-на-Дону в последние годы жизни Жванецкий очень много писал.

Общество
Игорь Левитин
Михаил Жванецкий
Василий Голубев
Ростовская Область
4
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости