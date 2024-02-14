Россиянам рассказали о ценах на подарки ко Дню святого Валентина

Традиционный букет цветов ко Дню всех влюбленных в 2024 году обойдется россиянам в среднем в 1820 рублей. Об этом и других ценах на подарки к празднику говорится в результатах исследования аналитиков компании АТОЛ, сообщают «Известия».

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Средняя цена мягкой игрушки составила 930 рублей, а открытки-валентинки — 41 рубль, подсчитали эксперты. Недорогими подарками на День святого Валентина для мужчин станут кружка (212 рублей) или набор для бриться (415 рублей). Сладкие презенты, коробка конфет и плитка подарочного шоколада, обойдутся в 368 и 198 рублей соответственно, рассказали в АТОЛ.

Существенно больше придется потратить на духи к празднику, средняя цена женского аромата составила 1431 рубль, мужского — 1522 рубля. Одним из самых дорогих подарков стал сотовый телефон (28,5 тысячи рублей), отметили авторы исследования.