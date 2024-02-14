Спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос

По итогам 2023 года спрос россиян на услуги репетиторов по языкам стран СНГ резко вырос. Самыми востребованными направлениями у граждан стали изучение армянского и казахского языков, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные сервиса по поиску специалистов YouDo.

Спрос россиян на услуги репетиторов по армянскому языку за 12 месяцев вырос на 50 процентов. В свою очередь, интерес граждан к изучению казахского языка увеличился на 44 процента. В топ-5 лидеров по востребованности также вошли грузинский (плюс 41 процент), азербайджанский (плюс 30 процентов) и белорусский (плюс 25 процентов) языки, уточнили эксперты.

Подобную динамику аналитики связали с рядом факторов, включая массовую релокацию россиян в соседние страны и необходимостью граждан адаптироваться в новой обстановке. Активному изучению иностранных языкой также способствует «осознанная» языковая политика властей ряда стран СНГ, пояснила заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ Президентской академии (РАНХиГС) Лидия Малыгина.