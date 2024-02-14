Трагедия в «Трансвааль-парке» 20 лет спустя: что произошло

Сегодня исполнилось 20 лет со дня трагедии в спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» в московском районе Ясенево. Вследствие обрушения купола аквапарка 14 февраля 2004 года погибли 28 человек, в том числе 8 детей. Более 200 посетителей получили травмы, а некоторые из них остались инвалидами.

«Рамблер» расскажет, что произошло в тот роковой день и какими оказались последствия.

Разработка и постройка комплекса

Проект «Трансвааль-парка» разрабатывался архитектурной мастерской «Сергей Киселев и партнеры» — главным архитектором здания был Нодар Канчели. Комплекс представлял собой пятиэтажное здание в форме китового хвоста площадью 20,2 тысячи квадратных метров. Общая стоимость постройки оценивалась в 40 млн долларов.

Первоначально планировалось, что возведением комплекса займутся европейские специалисты, однако из-за проблем с получением необходимых лицензий к работе привлекли турецкую компанию. Строительство началось в 2000 году, а уже через 19 месяцев «Трансвааль-парк» ввели в эксплуатацию. На тот момент аквапарк комплекса был крупнейшим в Европе. Кроме зоны водных аттракционов в здании оборудовали спортивный бассейн, тренажерный зал, боулинг, ресторан и салон красоты.

День катастрофы

14 февраля в 19:13 мск гигантский стеклянный купол комплекса обрушился. В момент обрушения в здании находилось около 1300 человек. Конструкция рухнула на площадь примерно 5 тысяч квадратных метров — обломки упали на зону водных развлечений, не задев только бассейны для взрослых. 28 человек, в том числе 8 детей, погибли. 12 пострадавших получили тяжелые увечья, а 189 — травмы различной степени тяжести.

Москвич Дмитрий Меркулов, переживший катастрофу будучи 13-летним подростком, рассказал РИА Новости о событиях того дня. Крыша начала падать, когда он катился в трубе водного аттракциона — мальчик несколько раз терял сознание.

«Первый раз, когда был в трубе. Очнулся, увидел свои руки в крови, потом выключился. Пришел в себя в скорой, помню мама рядом была. И снова потерял сознание, очнулся уже, когда в больницу привезли. И там тоже потерял сознание», — рассказал Меркулов.

Медики диагностировали у подростка переломы, ушиб головного мозга, множество колото-резаных ран и ожоги. Меркулов провел в больнице больше месяца, однако смог восстановиться и стал профессиональным хоккеистом. Сейчас он тренирует детскую команду.

Уголовное разбирательство и память

Официальной причиной катастрофы стала ошибка проектирования. В ходе расследования также высказывались версии о взрыве, неблагоприятных геологических условиях и использовании некачественных материалов при строительстве комплекса. В обрушении обвинили архитектора Канчели, которого суд привлек к уголовной ответственности. В 2006 году его освободили по амнистии.

Уголовное дело также возбуждали в отношении главы Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолия Воронина, однако его закрыли за отсутствием состава преступления.