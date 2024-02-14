Mash: у сына Зайцева заподозрили смертельное заболевание

Telegram-канал Mash сообщает, что у российского модельера, члена-корреспондента Российской академии художеств Егора Зайцева, который является сыном покойного кутюрье Вячеслава Зайцева, заподозрили онкологическое заболевание. По его информации, врачи обнаружили образование в толстом отделе кишечника.

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Как передает канал, у Зайцева выявили тяжелую форму анемии. Mash сообщает, что у модельера нашли образования в обоих легких и печени, все материалы отправили на биопсию. По данным канала, показатели в последних анализах крови оказались завышены, что может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

О госпитализации Зайцева накануне сообщил Telegram-канал Mash. По некоторым данным, у него обнаружили коронавирусную инфекцию и сделали переливание крови после медицинского обследования. Отмечалось, что модельер самостоятельно обратился в столичную клинику, он жаловался на слабость, повышенную температуру, боли в груди и кашель.