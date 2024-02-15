Свердловчанин рассказал, как его сын перенес 27 уколов циркулем от учителя

Второклассник школы № 19 поселка Малышева (Свердловская область) стойко перенес 27 уколов циркулем, которые в качестве наказания ему устроила учительница. Мальчик не плакал и не жаловался, а на вопросы полиции ответил, что «было терпимо». Об этом и других подробностях URA.RU рассказал его отец Николай.

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«Когда мне сын после того урока рассказал про циркуль, я ему сначала не поверил. Позвонил однокласснице, та подтвердила и сказала, что учительница колола его, вызвав к доске. Он у меня терпеливый, не ревел. Потом полиция его спрашивала: „Тебе было больно?“. Он ответил: „Было терпимо“. Он молодец, не держит обиды и зла», — вспоминает Николай.

Отец сразу отвел мальчика в травмпункт, где ему обработали проколы и наложили бинт. Медики передали информацию в полицию, и когда семья вернулась из травмпункта домой, их уже ждали сотрудники. Началась служебная и полицейская проверка. Это было еще в середине января, однако она не закончилась и по сей день: сразу после экзекуции учительница попала на больничный.

«Мне ее чисто по-человечески жаль, она пожилой человек, наверное, переживает случившееся. Но и сына мне жаль: он хороший, просто очень активный мальчишка, к нему в школе даже не попытались найти подход», — считает отец.

В тот день его сын поссорился с одноклассницей, с которой сидит за одной партой. Ребята толкались, и девочка стала отбирать у мальчика дневник. Она хотела отнести его учительнице, чтобы та написала в нем замечание о поведении. Мальчик стал дневник отбирать.

Поскольку в этот момент у него в руке был циркуль, он случайно поцарапал им школьницу. Та сообщила старосте класса, а тот — педагогу. Преподаватель решила публично наказать ребенка. Причиняя уколы, она повторяла: «Тебе нравится?».