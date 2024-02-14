День 14 февраля в истории

День святого Валентина, или День всех влюбленных.

Этот самый романтичный праздник отмечают во многих странах мира. Согласно легенде, его появление связано с историей жизни христианского мученика с таким именем.

Международный день дарения книг.

Праздник отмечается с 2012 года в более чем 40 странах мира. Он появился благодаря американскому книжному блогеру Эмми Бродмур. Однажды ее сын спросил, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так. Эмми понравилась идея, и она распространила в интернете предложение принять участие в акции. Инициатива была подхвачена пользователями Сети и очень быстро стала международной.

В России в этот день проходит акция «Дарите книги с любовью». В ее рамках в библиотеках, книжных магазинах, музеях и школах организуется сбор книг для детских учреждений. Для участников акции проводятся конкурсы и викторины, встречи с писателями и художниками, концерты и разные другие интересные мероприятия.

День компьютерщика.

В этот день в 1946 году научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер — ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

20 лет назад (2004) в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк».

Аквапарк, который открылся на юго-западе столицы в 2002 году, был одним из самых популярных мест семейного отдыха москвичей. 14 февраля 2004 года в «Трансвааль-парке» находились, по разным данным, порядка 1300 человек. Купол здания упал на зону водных развлечений, при этом не задев бассейн для взрослых. Площадь обрушения составила около пяти тысяч квадратных метров. В результате трагедии погибли 28 человек, из них восемь детей, свыше 100 — пострадали.

Причиной частичного обрушения кровли «Трансвааль-парка» стал комплекс проектных ошибок, в результате которых аквапарк не отвечал нормативным требованиям по безопасности и надежности. Обвинение в неосторожном причинении смерти и тяжкого вреда здоровью было предъявлено главному конструктору проекта Нодару Канчели, а начальнику Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолию Воронину — в халатности, приведшей к гибели двух или более человек. Впоследствии столичная прокуратура амнистировала Канчели, а Воронина признала непричастным к трагедии.

75 лет назад (1949) открылась первая сессия израильского Кнессета.

Выборы в парламент прошли 25 января 1949 года. В них приняли участие свыше 430 тысяч граждан Израиля, которые избрали 120 депутатов.