Законопроект о запрете оскорбительных топонимов отозван из Госдумы

Законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов был отозван из Госдумы . Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Отмечается, что инициативу отозвали депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев . Как сообщается в пояснительной записке, думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению пришел к выводу, что законопроект не соответствует нормам федеральных законов.

Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение 19 октября 2023 года, а 27 ноября прошел рассмотрение в первом чтении. Авторы инициативы объясняли необходимость запрета тем, что жители населенных пунктов с оскорбительными названиями сталкиваются с насмешками и грубыми шутками в свой адрес, после чего решают переехать в другие места.