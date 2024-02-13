Россельхознадзор попросил ЕС усилить контроль за поставками роз

Отмечается, что причиной обращения стали многочисленные нарушения в поставках роз из Эквадора и Нидерландов.

«Россельхознадзор обратился к компетентным органам стран Евросоюза с просьбой усилить контроль за отгружаемыми в Россию розами эквадорского и нидерландского происхождения в связи с выявлением многочисленных нарушений фитосанитарных требований при поставках цветов», — сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также уточнили, что необходимость обращения была продиктована грядущими предпраздничными поступлениями больших партий цветов — в ведомстве опасаются, что вместе с цветами в страну могут попасть карантинные объекты. При этом, в 2024 году ведомство уже находило подобные объекты в эквадорских и нидерландских розах.