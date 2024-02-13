Умерла искусствовед, завещавшая картины стоимостью в $2 млрд президенту РФ

Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая коллекцию картин стоимостью в 2 млрд долларов президенту России
В Москве на 99-м году жизни скончалась писательница и искусствовед Нина Молева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.
«11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся учёный — историк, искусствовед, журналист, ветеран войны. Светлая память уникальному учёному, писателю, воину, удивительной женщине», — говорится в некрологе.
Молева написала более 120 книг об истории отечественного искусства и таких русских живописцах, как Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Константин Коровин и других. В 1955 году многолетняя ведущая правительственных концертов в Кремле вышла замуж за художника-авангардиста Элия Белютина.
Вместе с мужем она была наследницей богатой коллекции живописи и старинных предметов. Стоимость собрания включающего около тысячи экспонатов по разным оценкам варьируется от десятка миллионов до 2 млрд долларов. В апреле 2013 года Молева завещала коллекцию, включающую произведения Тициана, Леонардо да Винчи, Эль Греко, Рембрандта, Ван Дейка и др., президенту России Владимиру Путину.