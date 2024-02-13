Умерла искусствовед, завещавшая картины стоимостью в $2 млрд президенту РФ

В Москве на 99-м году жизни скончалась писательница и искусствовед Нина Молева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

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«11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся учёный — историк, искусствовед, журналист, ветеран войны. Светлая память уникальному учёному, писателю, воину, удивительной женщине», — говорится в некрологе.

Молева написала более 120 книг об истории отечественного искусства и таких русских живописцах, как Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Константин Коровин и других. В 1955 году многолетняя ведущая правительственных концертов в Кремле вышла замуж за художника-авангардиста Элия Белютина.