Мизулина отреагировала на задержание треш-стримера из Ярославля

Полиция возбудила уголовное дело по статье 119 УК РФ против треш-стримера Аслана из Ярославля, рассказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В понедельник, 12 февраля, Мизулина сообщила, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку деятельности стримера. В ответ блогер записал видеообращение к главе Лиги, в котором угрожал ей и нецензурно выражался в ее адрес.

Чиновница отреагировала на его высказывания: «Молодец, статья 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)».

Затем она заявила о том, что получила информацию о действиях других ярославских стримеров. В частности, жители города заявили, что блогеры «приглашают несовершеннолетних на свои ужасные тусовки, угощают запрещенными веществами, алкоголем, развращают» и систематически избивают.

По ее словам, стражи порядка оперативно отреагировали на ее посты в мессенджере и обращения. Они задержали треш-стримера и начали проверку его действий.