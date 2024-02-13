Россиян стали предупреждать о закрытии границы с Эстонией

Россияне, которые проходят через пограничный пункт с Эстонией Нарва, стали получать предупреждения о возможном закрытии границы между странами. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

Отмечается, что предупреждения выдают при въезде в Эстонию. На листовке указано, что граница может быть закрыта из-за «группы иностранцев без законного права на въезд в Евросоюз, которую сознательно отправила в Эстонию Россия».

«Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться домой», — указано на листовке.