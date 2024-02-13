Депутат заявил о расширении списка нежелательных организаций

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам о законопроекте, расширяющем круг организаций, которые могут быть признаны нежелательными.

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«Универсальная схему, позволяет независимо от того, кто создал международную или иностранную организацию, – государственная она или негосударственная, – если эта организация ведет антироссийскую деятельность, посягает на наш суверенитет, подрывает обороноспособность – такая организация должна признаваться в нашей стране нежелательной», – отметил Василий Пискарев.

На данный момент, закон распространяется только на неправительственные организации.

«Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, потому что видим, что агрессия идет по всем фронтам, поэтому мы должны иметь серьезный правовой механизм, обеспечивающий безопасность государства и наших граждан», – подчеркнул председатель комиссии Госдумы.

Он также отметил, что соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации. Финансовая поддержка и участие в деятельности нежелательной организации будет являться административным правонарушением, а в случае повторных нарушений – уголовным.