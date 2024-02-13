Приставы ищут актера Петренко за неуплату почти 10 млн алиментов

Telegram-канал SHOT пишет, что судебные приставы ищут актера Игоря Петренко за неуплату алиментов на двоих сыновей от экс-супруги Екатерины Климовой. По данным канала, общая сумма задолженности составляет 9,2 млн рублей.

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Как стало известно каналу, артист не выплачивает деньги на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея около года. По информации канала, в конце 2022 года Петренко уже оплачивал долг по алиментам в 6 млн рублей.

Климова и Петренко поженились в 2004, а в 2014 году пара развелась. До прошлого года бывшие супруги поддерживали хорошие отношения ради воспитания детей, однако артист перестал выплачивать алименты, и бывшая супруга подала на него в суд. Актер попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на их с Климовой общих детей, но его заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.