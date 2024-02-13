Адвокатов предложили лишать статуса из-за эмиграции

Первый замглвы думского комитета по госстроительству Даниил Бессарабов сообщил, что законопроект, который предлагает лишать статуса адвокатов граждан России, которые уехали из страны более чем на год, почти готов. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Бессарабов отметил, что документ, разработанный правительством, находится в «высокой степени готовности». По его мнению, законопроект может быть принять «в ближайшее время», если его рассмотрят во втором чтении 20 февраля.