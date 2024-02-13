Актер Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации. Он сообщил, что «жив», но отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии. Газета.Ru
"Я жив, все нормально. Извините, я спать хочу, не спал всю ночь", — сказал артист. News.ru
Народный артист России и звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов получил серьезные травмы, поскользнувшись на льду. Актер, несмотря на болезненные ощущения, смог выйти на сцену, отыграть спектакль, но чуть позже ему стало плохо — коллеги тут же вызвали скорую. Медики прибыли оперативно, осмотрели артиста и отвезли его в больницу. Вечерняя Москва