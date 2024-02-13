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Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации

Актер Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации. Он сообщил, что «жив», но отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии. Газета.Ru

"Я жив, все нормально. Извините, я спать хочу, не спал всю ночь", — сказал артист. News.ru

Народный артист России и звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов получил серьезные травмы, поскользнувшись на льду. Актер, несмотря на болезненные ощущения, смог выйти на сцену, отыграть спектакль, но чуть позже ему стало плохо — коллеги тут же вызвали скорую. Медики прибыли оперативно, осмотрели артиста и отвезли его в больницу. Вечерняя Москва

Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации
© РИА Новости
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Валерий Баринов
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