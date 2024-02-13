Актер Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации. Он сообщил, что «жив», но отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии. Газета.Ru

"Я жив, все нормально. Извините, я спать хочу, не спал всю ночь", — сказал артист. News.ru