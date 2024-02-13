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В России обнаружили геномы неизвестных вирусов

На территории России были обнаружены геномы 47 вирусов, которые еще не описали нигде в мире. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Агентство городских новостей «Москва».

В России обнаружили геномы неизвестных вирусов
© РИА Новости

По ее словам, такой масштаб работ по вирому России проводится в стране впервые.

«На сегодняшний день работаем плотно в 46 субъектах РФ. Обнаружены геномы 47 новых вирусов, которые не были еще описаны нигде — ни в России, ни в мире», — сказала Попова на Форуме будущих технологий.

Она отметила, что эти данные имеют мировое значение и публикации по ним уже готовятся.

Также Попова указала, что в РФ идет работа по созданию «вирусной карты» РФ, которая будет включать в себя информацию о более чем 40 тысячах патогенов и станет крупнейшей в мире. В настоящее время Роспотребнадзор отработал для этих целей более 8,4 тысяч образцов.

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