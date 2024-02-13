В России обнаружили геномы неизвестных вирусов

На территории России были обнаружены геномы 47 вирусов, которые еще не описали нигде в мире. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, такой масштаб работ по вирому России проводится в стране впервые.

«На сегодняшний день работаем плотно в 46 субъектах РФ. Обнаружены геномы 47 новых вирусов, которые не были еще описаны нигде — ни в России, ни в мире», — сказала Попова на Форуме будущих технологий.

Она отметила, что эти данные имеют мировое значение и публикации по ним уже готовятся.