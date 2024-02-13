Депутат заявил, что видео про «мужиков с женскими сумками» было шуткой
Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев заявил, что его видео о «мужиках с женскими сумками» было шуткой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ранее Матвеев опубликовал видео, в котором заявил о «мужиках с женскими сумками», которые, по его словам, появились в последние несколько лет. Из-за этого депутат также предложил Госдуме «навести порядок» в этом вопросе.
В новом сообщении депутат указал, что из-за этого ролика «российские СМИ охватило безумие», а его несколько раз попросили прокомментировать это сообщение. Согласно объяснению Матвеева, видео носило шуточный характер.
«Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы. <...> Данное видео носит шуточный характер, это стеб», — объяснил депутат.
Ранее в Госдуме обсудили законопроект по борьбе с треш-стримами.