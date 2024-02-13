Депутат заявил, что видео про «мужиков с женскими сумками» было шуткой

«Если кто то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы. <...> Данное видео носит шуточный характер, это стеб», — объяснил депутат.