Милонов назвал День святого Валентина «коммерческим праздником»

«Любовь без семьи, без верности, без ценностей это не любовь. Это некие мимолетные чувства, сиюминутная интрижка, флер», — добавил парламентарий. Поэтому 14 февраля, на его взгляд, можно смело назвать просто праздником «коммерческих трат и распродаж» и днем, когда коммерсанты любят зарабатывать деньги на наивных людях. Не надо разменивать наши традиционные семейные ценности на какую-то чуждую мишуру, сказал Милонов. «Это все равно, что менять остров на стеклянные бусы», — привел пример депутат.