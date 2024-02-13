Милонов назвал День святого Валентина «коммерческим праздником»
Все государственные, публичные учреждения должны уходить от празднования Дня влюбленных, сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Праздник подлинного смысла любви это как раз День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, который отмечают ежегодно в России 8 июля, отметил депутат.
«Любовь без семьи, без верности, без ценностей это не любовь. Это некие мимолетные чувства, сиюминутная интрижка, флер», — добавил парламентарий. Поэтому 14 февраля, на его взгляд, можно смело назвать просто праздником «коммерческих трат и распродаж» и днем, когда коммерсанты любят зарабатывать деньги на наивных людях. Не надо разменивать наши традиционные семейные ценности на какую-то чуждую мишуру, сказал Милонов. «Это все равно, что менять остров на стеклянные бусы», — привел пример депутат.
Все государственные, публичные учреждения, на его взгляд, должны уходить от празднования Валентинова дня. Надо рассказывать людям, что это торжество им просто навязали коммерсанты и что их используют, полагает законодатель. Тем более что от сакральной для католической церкви даты праздник «уже ушел просто недостижимо далеко», заключил он.
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