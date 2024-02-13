Mellstroy сбежал из ОАЭ из-за нового уголовного дела

Стример Mellstroy (Андрей Бурим) уехал из ОАЭ в Турцию из-за нового уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, под проверку Бурим попал после публичного оскорбления мусульманина. В стране законодательно запрещено оскорблять людей — Mellstroy, вероятно, этого не знал и пришел в местный клуб, где в прямом эфире назвал посетителя «животным». Мужчина увидел сторис с конфликтом в соцсетях у блогера и призвал его публично извиниться.

Бурим на призыв не отреагировал, после чего оскорбленный пошел с заявлением в полицию. Стример улетел из страны сразу, как только узнал об этом.