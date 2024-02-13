Женщина из видео "а я думала сова" умерла
Героиня известного ролика «А я думала сова» Суфия умерла. Об этом сообщает Telegram-канал «Татмедиа».
Отмечается, что автор вирусного видео, Байбуллат Батулла нашел Суфию через 10 лет после того, как был снят ролик. В сообщении также говорится, что женщина снялась в его фильме.
В мае 2023 года сообщалось, что неподалеку от города Гусь-Хрустальный во Владимирской области в ДТП погиб герой известного видеоролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев. Отмечается, что авария произошла около пяти утра на въезде в город. По словам очевидцев, автомобиль «Фольксваген Поло», который вел Эседуллаев, ехал по дороге с превышением скорости.
В 2021 году также стало известно, что адвокат Валерий Степанов, игравший судью в телепередаче НТВ «Суд присяжных», умер от последствий коронавируса. Степанов известен в социальных сетях по мему «Полностью оправдан». Мем, как правило, публикуется c трехпанельного комикса с изображением Степанова и других участников «Суда присяжных». Как правило, по сюжету комикса судья просит подсудимого сказать последнее слово, обвиняемый говорит что-то абсурдное, но убеждающее судью, и на последней картинке судья взмахивает молотком со словами «Полностью оправдан».