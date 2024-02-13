СМИ узнали, когда завершится следствие по делу Блиновских

Предварительное расследование уголовного дела блогера Елены Блиновской , возможно, будет завершено в следующем месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, сначала должна быть проведена налоговая экспертиза. Ее назначили ранее в рамках уголовного дела о неуплате налогов, напомнил собеседник агентства.

«Следствие планирует предъявить Блиновским (блогеру и ее супругу Алексею - прим. ред.) обвинение в окончательной редакции. Результаты ожидается получить в конце февраля или в марте», - подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что компании супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской закрываются. По данным канала, из 12 его организаций Алексея три уже находятся в стадии ликвидации. IT-компания Блиновского «Подари мечту», расположенная в Зеленограде, задолжала 2,3 млн рублей налоговой. Погасить ее не позволяет блокировка семейных счетов — ни Елена, ни Алексей не могут выплатить свои долги перед ФНС. В ближайшие дни фирма перестанет существовать.