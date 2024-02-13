В Вологде интервью Путина покажут в кинотеатре

«Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают — более миллиарда. Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09:50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране», — заявил Воропанов.