Петербуржец порвал промежность во время сдачи комплекса ГТО

Школьник из Петербурга обратился в больницу после травмы на уроке физкультуры. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на Васильевском острове. Накануне 14-летний подросток сам приехал в больницу и пожаловался на боль. По словам самого молодого человека, он упал на край стола во время сдачи комплекса ГТО.

Специалисты осмотрели школьника и диагностировали у него рваную рану промежности. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На данный момент подросток находится в отделении хирургии. О том, какие манипуляции предстоит пройти пациенту, не сообщается.