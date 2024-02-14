Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ уменьшилась на 1%

Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 1%
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за шестую неделю года – с 5 по 11 февраля – снизились на 1%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«На шестой неделе 2024 года в России активность циркуляции вирусов гриппа и география распространения не изменились, но показатели стали меньше: заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1% и составила чуть выше миллиона случаев; показатели заболеваемости превышают среднероссийские в 49 регионах; около 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три региона – Москва, Московская область и Санкт-Петербург; более 84% – на остальные регионы страны», – говорится в сообщении.
Уточняется, что среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А(Н3N2).
«Однако, количество положительных находок вирусов гриппа по сравнению с прошлой неделей снизилось более чем на 12%», – отметили в Роспотребнадзоре.
Также за указанный период было зарегистрировано свыше 27 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 6,2% выше, чем на прошлой неделе, преобладающим остается геновариант «омикрон».