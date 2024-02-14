Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ уменьшилась на 1%

«На шестой неделе 2024 года в России активность циркуляции вирусов гриппа и география распространения не изменились, но показатели стали меньше: заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1% и составила чуть выше миллиона случаев; показатели заболеваемости превышают среднероссийские в 49 регионах; около 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три региона – Москва, Московская область и Санкт-Петербург; более 84% – на остальные регионы страны», – говорится в сообщении.