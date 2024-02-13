Саша Грей в костюме Снегурочки появилась в российском селе

Изображение бывшей порноактрисы Саши Грей в костюме Снегурочки появилось на декоративном заборе в центре села Агаповка Челябинской области. О необычном рисунке в российском населенном пункте стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

© Lenta.ru

Арт-объект установили позади здания управления образования. Рисунок был нарисован по заказу местной администрации по случаю проведения сельской зимней Спартакиады. Власти заявили, что не узнали порноактрису, поэтому одобрили проект. После того как информация о спорной картине попала в СМИ, из забора убрали панель с лицом Грей.

Соцсети