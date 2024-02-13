Еще в одном российском регионе разрешили усыплять бродячих собак

Депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий усыплять бродячих собак и бездомных животных, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом сообщил региональный парламент в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Законопроект разработан после многочисленных обращений жителей в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также гуманного отношения к животным», — пояснили в Думе.

Принятый закон дает право отлавливать животных без владельцев, транспортировать и передавать их в пункты временного содержания или приюты. При этом нужно возвращать потерявшихся питомцев владельцам и организовывать поиск новых хозяев для животных.

Усыплять будут социально опасных собак, а также тех, кто переносит опасные для человека или других животных болезни. Соответствующие признаки у них будут выявлять ветеринары.