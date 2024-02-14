Морозы в Подмосковье достигли 17 градусов

Так называемые сретенские морозы в Подмосковье к утру среды достигли минус 17 градусов, в Москве в начале дня было минус 13 градусов. В течение среды в столичном регионе станет немного теплее, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура в Москве после 07:00 [была] минус 13,6 градуса. В Подмосковье сретенские морозы окрепли от минус 9 до минус 17 градусов, что на 2-3 градуса холоднее климатической нормы", - сказал Тишковец.
По его словам, 14 февраля температура в столице будет колебаться от минус 7 до минус 9 градусов, по области - от минус 6 до минус 11 градусов.
"Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", - добавил синоптик.