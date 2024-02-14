Морозы в Подмосковье достигли 17 градусов

Так называемые сретенские морозы в Подмосковье к утру среды достигли минус 17 градусов, в Москве в начале дня было минус 13 градусов. В течение среды в столичном регионе станет немного теплее, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.