Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае

В Дубае отменили спектакль российского актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Об этом сообщает EA Daily.

Спектакль «Корень зла» должен был состояться 9 марта 2024 года. Издание утверждает, что билеты на показ продавались плохо.

В июне 2023 года пара представила постановку в Ереване (Армения), Тбилиси и Батуми (Грузия), а также в Анталье (Турция).

По сюжету спектакля очень разные мужчина и женщина вдруг остаются одни в целом мире.

«Она — музейный работник, он — сантехник. Он любит пиво, она — картины Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждет их на пути к чуду», — сказано в описании постановки.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.