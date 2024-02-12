В России оценили опасность вируса «Аляскапокс»

Считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит, вероятность его выявления в России минимальна, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Первый человек в мире умер от нового вируса Alaskapox на полуострове Кенай в США. Он жил в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, вероятно, его и заразила. Власти Аляски заявили, что пожилой мужчина долго болел и был под наблюдением врачей — они думали, что у него оспа, так как на это указывали симптомы. Но в крови мужчины нашли следы AKPV, этот вирус выявили в 2015 году. До сегодняшнего дня им переболели всего пять человек, все остались живы.

«Это типичный ортопоксвирус – род вирусов, в который входил вирус натуральной оспы. Тот вирус был нивелирован с помощью вакцинации. Всегда существует опасность, что вирус вернется. Alaskapox был обнаружен в 2015 году, а в 2019 проанализировали его геном, он действительно отличается от других вирусов семейства. Это такая американская версия, которая только в США распространяется», - отметил российский вирусолог.

По его словам, пожилой человек, который умер от Alaskapox, мог болеть чем-то еще.

«Надо сказать, что вирус нельзя считать заразным, всего пять человек заболело за все время. Пожилой человек, который умер от этого вируса, мог болеть чем-то еще. Вполне возможно, что это не было прямой причиной его смерти. Поэтому считать этот вирус опасным или смертельным не стоит. Вероятность его выявления в России минимальна», - заключил собеседник НСН.

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) на полуострове Кенай в США. Об этом пишет Аляски.

О смерти мужчины с ослабленным иммунитетом из-за лечения рака ведомство сообщило в пятницу, 9 февраля. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

Вирус Аляскапокс был обнаружен в штате в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Она ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и смерти людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятны. При этом Роджерс подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

Заражения «Аляскинской оспой» подтверждены только у шести человек, все они были зафиксированы в районе Фэрбенкса. Все они произошли в результате контакта с животными. На наличие AKPV проверили мелких млекопитающих, его обнаружили в основном у красных полевок и белок. Поскольку случаев заражения очень мало, эпидемиологи не знают точно, как люди могут заразиться вирусом. Роджерс полагает, что вирус, скорее всего, передается при прямом контакте с инфицированным животным.

В США сообщили о первом случае смерти человека в результате заражения новым поксвирусом Alaskapox (AKPV). Сообщение наделало немало шума, поскольку поксвирусы, включая и выделенный на Аляске, относятся к той же группе, что и смертельно опасный для человека вирус черной оспы. Может ли грозить нам новая эпидемия, что вообще представляет собой Alaskapox, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Этот вирус распространен у животных, обитающих в определенных ареалах. Alaskapox, если переводить дословно, то это вирус оспы животных, который был впервые обнаружен на Аляске", - рассказал Андрей Поздняков.

Впервые его идентифицировали в 2015 году, а уже в 2019 году специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (штат Джорджия) и отдела эпидемиологии общественного здравоохранения Аляски в Анкоридже опубликовали расшифровку генома вируса и результаты детального расследования всех случаев заражения.

"Все пациенты жили в малонаселенных, лесистых районах с коровьими пастбищами. Никто из них не состоял в родстве, не был знаком и никогда не встречался друг с другом. У трех пациентов в доме жили кошки. Как минимум одна из них часто охотилась на грызунов", - сообщили авторы исследования.

Ученые установили ловушки в местах, где жили заразившиеся люди, и поймали несколько диких мелких животных, в основном, грызунов. Alaskapox был обнаружен у полевок. У землероек и белок выявлены антитела, выработанные организмом животных для иммунитета к болезни.

Результаты расследования дали экспертам основания предполагать, что похожий на коровью оспу вирус некогда передался от крупного рогатого скота грызунам, обитающим на пастбищах. От них инфекция перешла к домашним кошкам, которые, в свою очередь, заразили хозяев.

Исследования продолжаются: ученые обратились в Музей Севера США за образцами замороженных тканей мелких млекопитающих, грызунов, обитавших на территории штата в разные исторические периоды. Вирусы способны сохраняться в замороженном виде сотни лет. Анализ музейных образцов тканей может помочь ученым установить более точные детали происхождения Alaskapox. Возможно, это не новая инфекция, а представитель древней ветви оспы, отмечают исследователи.

"На сегодня нет оснований утверждать, что выявленный патоген представляет большую опасность для людей. Во всех задокументированных случаях болезнь протекала без серьезных осложнений. Правда, нельзя утверждать, что в 2015 году был зарегистрирован нулевой пациент. Вполне вероятно, другие больные просто не обращались к врачу. Даже те, у кого вирус подтвердился, вначале приняли оспины за след от укуса насекомого, а заболевание посчитали аллергией или обычным недомоганием", - сообщили ученые.

"Передается этот вирус, предположительно, через контакты с дикими животными. На сегодняшний день известно небольшое число подтвержденных случаев заражения, если я не ошибаюсь, не больше 10", - отметил доктор Поздняков.

Эксперт подчеркнул, что первый летальный исход зафиксирован у пациента с иммунодефицитом. В большинстве же случаев люди болели легко.

"Это типичный "зоонос" - то есть заболевание диких животных, которое потенциально может передаваться человеку с ослабленным иммунитетом, но, конечно не воздушно-капельным путем. Вероятнее всего, инфекция передается контактным путем. Что будет с этим вирусом дальше, как он будет мутировать, сказать сложно", - подчеркивает эксперт.

Какие симптомы при заражении Alaskapox?

"Это небольшое повышение температуры, не до высоких значений, кроме того, наблюдается увеличение лимфатических узлов и появление сыпи", - рассказал инфекционист.

Новый вирус Alaskapox может существовать не только на Аляске, но и в других холодных регионах мира, сообщил NEWS.ru вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, его стоит поискать, например, в Канаде и на Русском Севере.

Теоретически новый вирус может существовать не только на Аляске, но и в других точках мира, например в Канаде. А еще стоит попробовать его поискать на русском Севере, ведь, судя по всему, вирус выживает в северных широтах, — сказал Волчков.

Он добавил, что Alaskapox наверняка существовал сотни тысяч лет, просто сейчас появились методы детекции, которые позволяют выявлять такого рода вирусы. По словам Волчкова, в мире существует много других еще не идентифицированных вирусов, но фиксировать их начинают только тогда, когда это напрямую касается человечества. Кроме того, вирусолог предположил, что случаев заражения Alaskapox было больше семи, о которых говорят зарубежные эпидемиологи, но в других случаях болезнь протекала легко или бессимптомно.

Мутации вирусов, подобных новой «аляскинской оспе», накапливаются относительно медленно, поэтому вероятность появления более опасных штаммов и развития эпидемии очень мала, сообщил NEWS.ru вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. Об этом он заявил, комментируя первую смерть от Alaskapox. Поэтому, по его словам, она не стоит внимания общества, но этот вирус может быть интересен специалистам.

Мутации поксвируса (семейство вирусов с ДНК-геномом. — NEWS.ru), к которым относится Alaskapox, накапливаются относительно медленно в сравнении с РНК-содержащими вирусами, как, например, возбудители полиомиелита, ящура, коронавирусных пневмоний и других заболеваний. Так что вероятность появления более опасных штаммов поксвируса невелика, равно как вероятность развития эпидемий, — отметил Аграновский.

Он отметил, что Alaskapox действительно может передаваться от животных к человеку и вызывать отдельные случаи заболевания. Но, по его словам, у здоровых людей с нормальным иммунитетом оно протекает относительно легко и не вызывает тяжелых последствий. Аграновский подчеркнул, что в организме человека вырабатываются антитела и вирус исчезает из него, так что долговременных последствий ожидать не приходится.

Риски завоза в Россию вируса Alaskapox (AKPV) исключены, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее на полуострове Кенай в США был зарегистрирован первый случай смерти человека от нового вируса.

"Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что количество выезжающих с континента минимальное, тем не менее специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу.