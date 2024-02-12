Жителей России предупредили об аномально низких температурах

Жителей 80% территории России ожидают на этой неделе аномально сильные морозы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, несмотря на то, что до календарной весны осталось три недели, говорить об устойчивом потеплении пока рано.

«В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры», —пояснил Роман Вильфанд.

Он отметил, что температуры гораздо «ниже многолетних значений» ожидаются к выходным на 80% территории страны.

В частности, на европейской части России будет холоднее, чем обычно в это время года, на 12-14 градусов. На Урале температуры ожидаются на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане — на 4-6 градусов ниже нормы.

А в Сибири похолодает уже с понедельника.

«Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — заметил Вильфанд.

При этом в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму в начале недели «будет по-весеннему комфортно», но к пятнице температура понизится и вернется к климатической норме.