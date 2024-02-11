Работник сможет пройти независимую медэкспертизу

Минздрав доработал Положение о независимой медицинской экспертизе (НМЭ). Проект постановления о его утверждении опубликован для общественного обсуждения.

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В частности, расширяется список случаев, когда человек сможет потребовать проведения независимой экспертизы. Указывается, что экспертиза должна проводиться по заявлению гражданина или его законного представителя в случае несогласия с медицинским заключением о его пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ.

Такое заключение должно быть оформлено на основании протокола врачебной комиссии, проводившей экспертизу профпригодности человека по месту его работы. Его гражданин представляет независимым экспертам.

При проведении независимой медицинской экспертизы гражданин (его законный представитель) имеет право выбора экспертного учреждения и состава экспертов. Экспертиза будет проводиться в медорганизациях, имеющих лицензию на выполнение услуг по экспертизе профессиональной пригодности.