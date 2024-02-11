Умер советский и российский актер Олег Арлахов

Советский и российский актер, заслуженный артист России Олег Арлахов скончался на 76-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского ТЮЗа.

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Прощание с актером состоится во вторник, 13 февраля, с 11 до 12 часов в театре.

«Мы прощаемся с одним из самых ярких и любимых актеров ТЮЗа. Актером создано множество прекраснейших ролей, несколько поколений зрителей узнавали театр с созданных им на сцене замечательных ролей. Он оставался одним из самых любимых и значимых актеров в ТЮЗе больше 45 лет, всю свою театральную жизнь», — отметили в пресс-службе.

Олег Арлахов был активным автором и участником театральных «капустников», он — лауреат фестиваля капустников «Веселая коза» и дипломант Всесоюзного фестиваля чешской драматургии.

В активе артиста — роли кота Базилио в спектакле «Приключения Буратино», Ивана в постановке «Конёк-Горбунок», короля в «Золушке» и многие другие. В свободное от театра время актер занимался резьбой по кости.