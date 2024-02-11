Сегодня ночью жители Нижнего Новгорода наблюдали редкое явление: прибрежные районы Волги покрылись мистическим густым туманом. Об этом сообщает издание NewsNN.

В соцсетях нижегородцы, живущие рядом с рекой, опубликовали снимки природного явления. Дворы и улицы кажутся покрытыми молочным паром и напоминают, как пишут в соцсетях, «нечто космическое».

В Нижегородской области температура воздуха в выходные составила минус 21 градус. Морозы привели к тому, что поверхность Волги окутал густой туман, создавая эффект клубов пара и «кипения». Это редкое явление называется «кипящая река».