Волга «закипела» от -21 градуса в Нижнем Новгороде
Сегодня ночью жители Нижнего Новгорода наблюдали редкое явление: прибрежные районы Волги покрылись мистическим густым туманом. Об этом сообщает издание NewsNN.
В соцсетях нижегородцы, живущие рядом с рекой, опубликовали снимки природного явления. Дворы и улицы кажутся покрытыми молочным паром и напоминают, как пишут в соцсетях, «нечто космическое».
В Нижегородской области температура воздуха в выходные составила минус 21 градус. Морозы привели к тому, что поверхность Волги окутал густой туман, создавая эффект клубов пара и «кипения». Это редкое явление называется «кипящая река».
В это же день в Сибири наблюдали «снеговую грозу» с ливнем.
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