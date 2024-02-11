Актриса Ольга Бган скончалась от последствий алкоголизма

Советская актриса Ольга Бган умерла от последствий алкогольной зависимости, пишет Пятый канал. К алкоголю она пристрастилась после череды неудач в жизни – как в карьере, так и на любовном фронте. Обладая большим количество поклонников, она умерла в полном одиночестве в ночь на 1 января 1978 года.

Тело артистки обнаружил ее первый муж Юрий Гребенщиков, который решил поздравить экс-возлюбленную с Новым годом. По данным канала, за год до трагической смерти Бган приняла решение уволиться из театра, что, по мнению ее коллег по цеху, стало большой ошибкой.

Самой популярной постановкой в театре с участием Бган был спектакль «Маленький принц». Несмотря на успех, с годами 30-летней Ольге Бган стало сложно играть маленького мальчика. Корсет и тонны грима на лице стали приводить к болям, от которых актриса начала избавляться с помощью спиртного.

В этот период она второй раз вышла замуж. Избранником актрисы стал ее поклонник Константин Симонов, которому она родила сына. Спустя пять лет их союз распался, а ребенка пары забрала на воспитание мать Бган.

В 1977 году актриса вновь вышла замуж за человека, который незадолго до этого освободился из тюрьмы. Именно он был последним, кто видел Ольгу Бган живой 31 декабря 1977 года.