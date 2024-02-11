Вассерман объяснил повышенный общественный интерес к эзотерике

«Эзотерика — дело ненормальное, ибо ничего реального за всеми этими гаданиями и заклинаниями нет и не может быть. Если человек всем этим увлечён, скорее всего, у него что-то не в порядке со знаниями и вообще с жизнью. Интерес к эзотерике — свидетельство глубокого неблагополучия во всём обществе. Поэтому каждый раз, когда перед обществом стоят тяжёлые проблемы, этот интерес к эзотерике разрастается. Такой же всплеск интереса к эзотерике был где-то на рубеже 1970-1980-х годов, когда у нас возникли серьёзные проблемы в жизни страны и эти проблемы было непонятно как решать.



У нас хватает тяжёлых проблем, ибо идёт смена большинства общественных концепций. Мы постепенно избавляемся от проповеди невидимой руки рынка, полезности неограниченной свободы личности без оглядки на общество и прочих заклинаний, которыми нас ломали в конце 1980-х годов и добивали в лихие 1990-е. Та психологическая нагрузка, которая от всего этого легла на общество, проявляется среди прочего в интересе ко всякой мистике. Когда мы не понимаем чего-то в нашей жизни, хочется надеяться, что эти непонятки можно разрешить, разобрать каким-то чудом».