В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

Массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз для россиян не наблюдается, об этом РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

По его словам, имеют место случаи отказов в выдаче виз, но по сложившейся практике консульские отделы не сообщают причины негативных решений.

«Отмечу, однако, что консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают выдачу туристических виз россиянам», — сказал дипломат.