Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Пятидневная рабочая неделя, которая начнется 12 февраля, сменится короткой, четырехдневной. На предпоследней неделе месяца россияне официальными рабочими днями будут только 19, 20, 21 и 22 февраля.

В связи с тем, что государственный праздник День защитника Отечества в 2024 году приходится на пятницу, у россиян будет три дня отдыха, приуроченных к празднику – 23, 24 и 25 февраля. При этом 22 февраля будет сокращенным рабочим днем.

2024 год считается високосным, поэтому в этом февраля будет 29, а не 28 дней, как обычно. На этот месяц приходится 20 рабочих дней и 9 выходных. Для сравнения, в январе 2024 года рабочих дней было всего 17, а в июне будет 19.

Помимо Дня защитника Отечества, в феврале отмечают Сретение Господне, День святого Валентина, День науки и День дипломатических работников России. Но официальный праздничный выходной у россиян будет только 23 февраля. Все выходные и праздничные дни в 2024 году указаны в производственном календаре.