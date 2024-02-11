Кто родился 11 февраля

Проходил службу в органах государственной безопасности. Занимал должности заместителя директора ФСБ России — руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Являлся полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Возглавлял Федеральную таможенную службу.

С сентября 2023 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ивановской области.

Алексей Васильевич Наумец (56 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Генерал-майор.

Проходил военную службу в Воздушно-десантных войсках СССР и России. Являлся начальником штаба — заместителем командира 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии, командиром 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Занимал должности начальника штаба — заместителя командира, и. о. командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии.

Был заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ, временно исполняющим обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ.Участвовал во второй чеченской кампании и в операции по принуждению Грузии к миру.

С сентября 2023 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Псковской области.

Виталий Викторович Назаренко (47 лет), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Работал в ряде коммерческих структур. Был членом Общественной палаты Республики Северная Осетия, возглавлял комиссию палаты по молодежной политике, формированию здорового образа жизни, развитию туризма, физической культуры и спорта. Являлся полномочным представителем парламента Северной Осетии в Совете муниципальных образований республики.

Избирался депутатом парламента Республики Северная Осетия — Алания, был председателем комитета регионального парламента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике.

С сентября 2022 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Северная Осетия - Алания.

А еще в этот день родились:

С 1981 года служит в органах внутренних дел, прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома г. Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности СО УВД ЮАО г. Москвы. Занимал должности заместителя начальника управления — начальника штаба УВД по ЮАО г. Москвы, заместителя начальника ГУВД по г. Москве — начальника штаба, заместителя начальника Главного управления МВД России по г. Москве. Являлся заместителем министра внутренних дел РФ.

В ноябре 2021 года Аркадий Гостев был назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.

Габриэль Борич (38 лет), президент Республики Чили.

Возглавлял Федерацию студентов Чилийского университета. Неоднократно избирался в Палату депутатов (нижняя палата парламента страны).

В декабре 2021 года одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили, набрав в 55,87% голосов избирателей.

Габриэль Борич — самый молодой президент за всю историю страны и самый молодой глава государства в мире.

Ленар Ринатович Сафин (55 лет), ректор Казанского (Приволжского) федерального университета.

Преподавал в Казанском государственном университете. Являлся заместителем директора, директором ГУ «Главтатдортранс». Возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

В 2020-2022 годах представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, являлся первым заместителем председателя сенатского комитета по экономической политике.

В августе 2022 года Ленар Сафин был назначен ректором Казанского (Приволжского) федерального университета.

Александр Викторович Коршунов (70 лет), главный режиссер Московского драматического театра «Сфера». Народный артист РФ.

После окончания Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко был принят в труппу Московского Нового драматического театра. С 1981 года в качестве актера и режиссера-постановщика сотрудничал с Московским драматическим театром «Сфера». В апреле 2014 года занял пост главного режиссера театра. Александр Коршунов также является актером и режиссером Государственного академического Малого театра

Среди его театральных работ роли в спектаклях: «Кабала святош», «Доктор Живаго», «Вишневый сад», «Живой труп», «Дядюшкин сон». Александр Коршунов осуществил постановки: «Доходное место», «В чужом пиру похмелье», «Дачники», «День на день не приходится» и многие другие.

Дебютировав в 1980 году в кинокомедии Алексея Коренева «Ключ», актер снялся в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди них - «Не могу сказать «прощай»», «Парниковый эффект», «Брестская крепость», «Время первых», «Чкалов».