Шесть районов Ростовской области обесточены из-за непогоды

«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — написал чиновник в своём Telegram-канале.