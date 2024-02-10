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Шесть районов Ростовской области обесточены из-за непогоды

Энергетики переведены на особый режим, восстановительные работы будут идти круглосуточно. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Шесть районов Ростовской области обесточены из-за непогоды
© РИА Новости

«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Глава администрации Шахт Андрей Горцевской сообщил, что из-за аварии в городе развернули пункт временного размещения и обогрева, для жителей организовано питание.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Ранее региональное управление МЧС объявляло штормовое предупреждение до 11 февраля.

Общество
Василий Голубев
Ростовская Область
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