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Участники группы «Би-2» показали фотографии из тюрьмы в Таиланде

Музыканты группы «Би-2» опубликовали в соцсетях фотографии из своей поездки в Таиланд, которая завершилась двумя задержаниями и экстрадицией.

Напомним, что в 25 января полиция Таиланда задержала участников группы на Пхукете. Стражи порядка обвинили исполнителей в проведении концерта в клубе Illusion без разрешения на работу и заставили выплатить штраф.

Затем отпустили и снова задержали, за нарушение миграционного законодательства. В дальнейшем, после вмешательства дипломатов ряда стран, власти страны экстрадировали группу в Израиль, где их встретили представители израильского МИД.

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Фронтмен команды Лева (Егор Бортник, внесен в РФ в реестр иноагентов), рассказал, что кадры, на которых музыканты позируют на ковриках, а также изображают сценку из фильма «Джентельмены удачи», были сделаны в тюрьме Пхукета, после первого «знакомства» с правоохранителями.

Соцсети

Музыкант заметил, что во время второго задержания снимки сделать не удалось, так как полицейские отобрали телефоны.

По его словам, «главной ценностью Би-2 была и остается свобода». Он добавил, что в ближайшее время группа выступит с концертами.

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